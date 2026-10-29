Pentagon rozważa możliwy cyberatak po awariach zamrażarek w co najmniej sześciu sklepach na terenie amerykańskich baz wojskowych pod koniec sierpnia. W wyniku incydentu zepsuła się żywność, informuje Interia, powołując się na Reutersa i cztery poinformowane źródła agencji.

Temperatura mogła zostać zmieniona celowo

Według Reutersa, w co najmniej jednym przypadku sprzęt nie tylko uległ awarii: temperatura w urządzeniach chłodniczych mogła zostać celowo podniesiona w nocy. Rano znaleziono tam rozmrożoną lub zepsutą żywność. Agencja powołała się na analizę wpisów w mediach społecznościowych i informacji na stronach internetowych baz wojskowych.

Media informowały również, że w niektórych zamrażarkach temperatura wzrosła do 50 stopni Celsjusza, a miejscami doprowadziło to do pożarów. Reuters nie zdołał ustalić, na jakim etapie jest śledztwo w USA ani czy śledczy doszli do wniosków dotyczących przyczyn incydentu lub możliwych osób odpowiedzialnych.

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Współpraca z francuskimi śledczymi

Pentagon oświadczył, że jednostka podlegająca Amerykańskiemu Dowództwu Cybernetycznemu ściśle współpracuje z innymi strukturami rządowymi i organami ścigania. Wydział Śledczy Armii USA poinformował, że do działań zaangażowano jego terenową jednostkę ds. zwalczania cyberprzestępczości, która współpracuje z francuskimi organami ścigania, aby ustalić przyczyny awarii systemów chłodniczych w Europie.

We Francji niedawny cyberatak dotknął systemów chłodzenia w ponad 350 supermarketach. Napastnicy uzyskali tam kontrolę nad ustawieniami temperatury zamrażarek. Duńska firma Danfoss, której kontrolery były wykorzystywane w wielu dotkniętych systemach, oświadczyła, że znaczna część urządzeń była przestarzała lub działała na nieaktualnym oprogramowaniu. Nie wiadomo, czy kontrolery Danfoss były używane w sklepach na amerykańskich bazach wojskowych.

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