Пентагон рассматривает возможную кибератаку после сбоев в работе морозильных камер как минимум в шести магазинах на территории военных баз США в конце августа. Из-за инцидента испортились продукты, сообщает Interia со ссылкой на Reuters и четырех осведомленных собеседников агентства.

Температуру могли изменить намеренно

По данным Reuters, как минимум в одном случае оборудование не просто вышло из строя: температуру в холодильных установках могли намеренно повысить в течение ночи. Утром там обнаружили размороженные или испорченные продукты. Агентство сослалось на анализ публикаций в социальных сетях и информации на сайтах военных баз.

СМИ также сообщали, что в некоторых морозильных камерах температура повышалась до 50 градусов Цельсия, а местами это привело к возгораниям. Reuters не удалось установить, на какой стадии находится расследование в США и пришли ли следователи к выводам о причинах инцидента или возможных ответственных лицах.

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Сотрудничество с французскими следователями

В Пентагоне заявили, что подразделение, подчиненное Киберкомандованию США, тесно сотрудничает с другими правительственными структурами и правоохранительными органами. Управление уголовных расследований армии США сообщило, что к работе привлечено его полевое подразделение по противодействию киберпреступности, которое взаимодействует с французскими правоохранительными органами, чтобы выяснить причины сбоев холодильных систем в Европе.

Во Франции недавняя кибератака затронула системы охлаждения в более чем 350 супермаркетах. Там злоумышленники получили контроль над настройками температуры морозильных камер. Датская компания Danfoss, контроллеры которой использовались во многих пострадавших системах, заявляла, что значительная часть устройств была устаревшей или работала на неактуальном программном обеспечении. Неизвестно, использовались ли контроллеры Danfoss в магазинах на американских военных базах.

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