Фото: украинские полярники в Арктике написали радиодиктант

Учёные станции «Академик Вернадский» и команда исследовательского ледокола «Ноосфера» вместе с капитаном Андреем Старишем приняли участие в написании Всеукраинского радиодиктанта национального единства. По случаю Дня украинской письменности и языка полярники надели арктические вышиванки и, несмотря на разницу во времени, приступили к написанию текста «Письмо, которое не заканчивается» в шесть утра по местному времени.

Для оформления диктанта на обоих участках использовались специальные листы с печатями станции и судна. Участники положительно оценили текст Артура Дроня, отметив его особую эмоциональную значимость для людей, которые длительное время находятся вдали от дома и родных.

В Национальном антарктическом научном центре сообщили: «Наши полярники и моряки отметили, насколько искренним и трогательным был текст Артура Дроня в этом году. Особенно откликнулся момент о том, что всегда будет следующая встреча. Когда ты долго находишься вдали от дома и родных — это очень важные слова».

Источник: Национальный антарктический научный центр.

Во вторник, 27 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства. К языковому флешмобу присоединились известные украинские актеры, певцы, телеведущие и другие представители культуры и шоу-бизнеса. Знаменитости поделились фотографиями и видео, на которых показали, как писали диктант.

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. За годы полномасштабной войны украинский язык стал более заметным в повседневном общении, образовании, СМИ и цифровом пространстве. В то же время языковые привычки меняются неравномерно: если украиноязычного контента в социальных сетях становится больше, то в семейном общении и отдельных регионах переход на государственный язык происходит постепенно.

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