Фото: українські полярники в Арктиці написали Радіодиктант

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Науковці станції «Академік Вернадський» та команда дослідницького криголама «Ноосфера» разом із капітаном Андрієм Старішем долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. З нагоди Дня української писемності та мови полярники вбралися в арктичні вишиванки та, попри різницю в часі, розпочали написання тексту «Лист, який не закінчується» о шостій ранку за місцевим часом.

Для оформлення диктанту на обох локаціях використали спеціальні аркуші з печатками станції та судна. Учасники позитивно оцінили текст Артура Дроня, відзначивши його особливу емоційну значущість для людей, які тривалий час перебувають далеко від дому та рідних.

У Національному антарктичному науковому центрі повідомили: «Наші полярники та моряки відзначили, яким щирим та щемким був цьогорічний текст від Артура Дроня. А особливо відгукнувся момент про те, що завжди буде наступна зустріч. Коли ти довго далеко від дому та рідних – це дуже важливі слова».

Джерело: Національний антарктичний науковий центр.

У вівторок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу. Знаменитості поділилися світлинами та відео, на яких показали, як писали диктант.

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. За роки повномасштабної війни українська стала помітнішою в повсякденному спілкуванні, освіті, медіа та цифровому просторі. Водночас мовні звички змінюються нерівномірно: якщо українськомовного контенту в соціальних мережах стає більше, то в родинному спілкуванні та окремих регіонах перехід на державну мову відбувається поступово.

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