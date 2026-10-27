Zdjęcie: Ukraińscy polarnicy w Arktyce napisali dyktando radiowe

Naukowcy ze stacji „Akademik Vernadski” oraz załoga badawczego lodołamacza „Noosfera” wraz z kapitanem Andrijem Starishem wzięli udział w pisaniu Ogólnoukraińskiego Dyktanda Radiowego Jedności Narodowej. Z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego polarnicy ubrali się w arktyczne wyhaftowane koszule i, pomimo różnicy czasu, o szóstej rano czasu lokalnego rozpoczęli pisanie tekstu „List, który się nie kończy”.

Do sporządzenia dyktanda w obu lokalizacjach wykorzystano specjalne arkusze z pieczęciami stacji i statku. Uczestnicy pozytywnie ocenili tekst Artura Drońa, podkreślając jego szczególne emocjonalne znaczenie dla osób, które od dłuższego czasu przebywają z dala od domu i bliskich.

W Narodowym Antarktycznym Centrum Naukowym poinformowano: „Nasi polarnicy i marynarze podkreślili, jak szczery i wzruszający był tegoroczny tekst Artura Drońa. Szczególnie poruszył ich fragment o tym, że zawsze będzie kolejne spotkanie. Kiedy długo przebywa się z dala od domu i bliskich – to bardzo ważne słowa”.

Źródło: Narodowe Antarktyczne Centrum Naukowe.

We wtorek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej. Do językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele świata kultury i show-biznesu. Gwiazdy udostępniły zdjęcia i filmy, na których pokazali, jak pisali dyktando.

27 października w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. W ciągu lat trwającej wojny na pełną skalę język ukraiński stał się bardziej widoczny w codziennej komunikacji, edukacji, mediach i przestrzeni cyfrowej. Jednocześnie nawyki językowe zmieniają się nierównomiernie: choć w sieciach społecznościowych pojawia się coraz więcej treści w języku ukraińskim, to w komunikacji rodzinnej oraz w niektórych regionach przejście na język państwowy następuje stopniowo.

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