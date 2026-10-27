图：乌克兰极地探险队员在北极参加了广播听写

“维尔纳茨基院士”站的研究人员以及“诺斯费拉”号研究破冰船的船员们，在船长安德烈·斯塔里什的带领下，共同参与了全乌克兰民族团结广播听写活动。 值此乌克兰文字与语言日之际，极地探险队员们身着北极风格的刺绣衫，尽管存在时差，仍于当地时间清晨六点开始书写题为《永无止境的信》的文本。

两个地点均使用了印有站和船印章的专用纸张来完成听写。 参与者们对阿图尔·德罗尼亚的文本给予了积极评价，并指出这对长期远离家乡和亲人的人们具有特殊的感情意义。

国家南极科学中心表示：“我们的极地科学家和水手们都提到，今年阿图尔·德罗尼亚撰写的文本非常真诚且感人至深。尤其是‘总会有下一次重逢’这一段，引起了特别强烈的共鸣。 当你长期远离家乡和亲人时，这些话意义非凡。”

来源：国家南极科学中心。

10月27日星期二，为庆祝乌克兰文字与语言日，全乌克兰“民族团结”广播听写活动如期举行。 乌克兰知名演员、歌手、电视主持人以及其他文化和演艺界人士纷纷加入了这场语言快闪活动。名人们分享了照片和视频，展示了他们参加听写的情景。

10月27日是乌克兰的“乌克兰文字与语言日”。在全面战争的这些年里，乌克兰语在日常交流、教育、媒体及数字空间中的存在感日益增强。 与此同时，语言习惯的转变并不均衡：虽然社交媒体上的乌克兰语内容日益增多，但在家庭交流及部分地区，向官方语言的过渡仍处于渐进阶段。

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