Министерство финансов Германии планирует исправить ошибку в законе о табачном налоге: в документе указали, что изменения вступают в силу на следующий день после публикации. Ведомство хочет законодательно уточнить, что новые ставки будут действовать только с 1 января 2027 года, сообщает Der Spiegel.

Ошибка в дате вступления в силу

Изменения в закон о табачном налоге были опубликованы в Федеральном вестнике законов на прошлой неделе. В тексте указали, что они вступают в силу на следующий день — в прошлую среду. При этом запланированной датой начала действия более высоких налоговых ставок было 1 января 2027 года.

В министерстве назвали проблему технической ошибкой в дате вступления в силу и сообщили, что начали процедуру исправления. Генеральная таможенная дирекция, которая администрирует этот налог, уже проинформирована. По данным ведомства, производители могут продолжать поставки продукции, несмотря на ошибку в законе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поправку могут утвердить в ноябре

Министерство финансов намерено направить парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ предложение формулировок для поправки. Ее планируют включить в закон о финансовом выравнивании, который Бундестаг должен оперативно рассмотреть и принять. Бундесрат может окончательно утвердить норму 20 ноября, а исправление могут опубликовать в Федеральном вестнике законов еще в ноябре.

По оценке отраслевых наблюдателей, ошибка и ее исправление не должны повлиять на курильщиков. Вследствие запланированных изменений пачка из 20 сигарет, которая сейчас в среднем стоит около восьми евро, к 2030 году может подорожать почти до 12 евро.

Читай нас в