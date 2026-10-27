Niemieckie Ministerstwo Finansów planuje skorygować błąd w ustawie o podatku tytoniowym: w dokumencie wskazano, że zmiany wchodzą w życie następnego dnia po publikacji. Resort chce ustawowo doprecyzować, że nowe stawki będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 roku, informuje Der Spiegel.

Błąd w dacie wejścia w życie

Zmiany w ustawie o podatku tytoniowym opublikowano w Federalnym Dzienniku Ustaw w ubiegłym tygodniu. W tekście wskazano, że wchodzą one w życie następnego dnia — w ubiegłą środę. Jednocześnie planowaną datą rozpoczęcia obowiązywania wyższych stawek podatkowych był 1 stycznia 2027 roku.

Ministerstwo określiło problem jako techniczny błąd w dacie wejścia w życie i poinformowało, że rozpoczęło procedurę korekty. Generalna Dyrekcja Ceł, która administruje tym podatkiem, została już poinformowana. Według resortu producenci mogą kontynuować dostawy produktów mimo błędu w ustawie.

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Poprawka może zostać zatwierdzona w listopadzie

Ministerstwo Finansów zamierza przesłać frakcjom parlamentarnym CDU/CSU i SPD propozycję brzmienia poprawki. Ma ona zostać dołączona do ustawy o wyrównaniu finansowym, którą Bundestag ma szybko rozpatrzyć i uchwalić. Bundesrat może ostatecznie zatwierdzić przepis 20 listopada, a korekta może zostać opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw jeszcze w listopadzie.

Według obserwatorów branżowych błąd i jego korekta nie powinny wpłynąć na palaczy. W wyniku planowanych zmian paczka 20 papierosów, która obecnie kosztuje średnio około ośmiu euro, może do 2030 roku podrożeć niemal do 12 euro.

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