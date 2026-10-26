W USA sześcioro obywateli złożyło pozew przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dyrektorowi ds. komunikacji Białego Domu Stevenowi Cheungowi oraz szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles w związku z ograniczeniami dostępu organizacji informacyjnych do Białego Domu. Informuje o tym The Hill.

Argumenty powodów

W 26-stronicowym pozwie powodowie twierdzą, że nowa polityka Białego Domu dotycząca dostępu prasy pozbawia opinię publiczną materiałów tych redakcji, a także niezależnego relacjonowania przez inne media. Ich zdaniem dziennikarze pracujący w Białym Domu muszą teraz brać pod uwagę ryzyko ograniczenia lub cofnięcia dostępu z powodu krytycznych lub nierozważnych wypowiedzi na temat prezydenta.

W pozwie wskazano również, że groźba objęcia takimi ograniczeniami w przyszłości może już teraz wpływać na pracę organizacji informacyjnych. Powodowie zwracają się do sądu o ochronę prawa opinii publicznej do otrzymywania niezależnych informacji z Białego Domu oraz o uznanie polityki za niekonstytucyjną. Uważają, że w ograniczonym forum publicznym ustanawia ona ograniczenia zależne od poglądów i nieuzasadnione.

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Stanowisko Białego Domu i wcześniejsze ograniczenia

Przedstawiciel Białego Domu powiedział The Hill, że nikt nie może żądać dostępu do Gabinetu Owalnego. Dodał również, że media, które — jak stwierdził — rozpowszechniają dezinformację i zniesławienia, mogą pracować bezpośrednio przed Białym Domem.

Zastępczyni dyrektora ds. postępowań sądowych w Knight First Amendment Institute, Katie Fallow, powiedziała, że Biały Dom nie może decydować, jakie informacje będą otrzymywać Amerykanie, karząc media za krytyczne publikacje. W pozwie wspomniano także o innych próbach administracji Trumpa ograniczenia dostępu prasy do Białego Domu i Pentagonu, w tym o niedopuszczeniu Politico, CNN i MS NOW wcześniej w tym roku. Sędzia federalny zawiesił zakaz wobec tych trzech mediów, wskazując, że prawdopodobnie nie zapewniono im należytego procesu prawnego.

Dziennikarz The Independent Andrew Feinberg informował wcześniej, że Biały Dom odsunął go od obowiązków w drukowanym poolu prasowym po tym, jak prezydent ostro wypowiedział się o reporterze w Gabinecie Owalnym. Feinberg i niektórzy dziennikarze CNN również twierdzili, że nie mogli dołączyć do poolu prasowego na pokładzie Air Force One.

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