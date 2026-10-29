Aktorka Jennifer Lawrence opowiedziała o nieprzyjemnym incydencie, który miał miejsce na planie filmowym i zmusił ją do postawienia kolegów w ich miejscu.

Podczas udziału w podcaście „Call Her Daddy” 36-letnia aktorka opowiedziała, że pewnego razu podczas kręcenia sceny nagości zauważyła członków ekipy filmowej, którzy nie mieli pozwolenia na przebywanie na planie. Wywołało to w niej oburzenie i zmusiło ją do zareagowania na tę sytuację.

Lawrence ostro zareagowała na to naruszenie, podkreślając, że nie chodziło tylko o jej osobisty komfort, ale także o bezpieczeństwo młodych aktorek.

„Co stanie się z 18-letnią, nieznaną aktorką, która przyjdzie na plan i zobaczy tam osoby, które nie powinny tam przebywać?” – wyjaśniła gwiazda.

Według Lawrence początkujące aktorki często boją się bronić własnych granic, aby nie zyskać reputacji „trudnych” aktorek. Ona sama, dzięki swojemu statusowi w Hollywood, może sobie pozwolić na otwarte mówienie o takich problemach.



Aktorka nie sprecyzowała, podczas kręcenia którego filmu doszło do tego incydentu.



Wcześniej Lawrence opowiadała, że czuła się całkowicie swobodnie podczas kręcenia scen intymnych z Robertem Pattinsonem w dramacie „Umrzyj, moja miłości”. Aktorka nie uznała nawet za konieczne angażowanie koordynatora scen intymnych, ponieważ całkowicie ufała partnerowi.

O tym pisze magazyn „Variety”.

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