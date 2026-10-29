Украина разработала план, который может поставить под сомнение членство России в ООН — Foreign Policy

Украинские эксперты подготовили инициативу, направленную на пересмотр законности пребывания России в Организации Объединенных Наций и ее статуса постоянного члена Совета Безопасности. Об этом сообщает Foreign Policy.

План основан на аргументе, что после распада СССР Россия должна была пройти полноценную процедуру вступления в ООН, а не автоматически занять место Советского Союза.

К разработке плана присоединился Владимир Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН и эксперт Фонда Филиппа Орлика. Он считает, что признание России государством-преемником СССР в организации было ошибочным.

«Это самая большая афера века: Российская Федерация никогда не подписывала Устав ООН», — заявил Ельченко.

Как поясняет издание, после распада Советского Союза его бывшие республики стали независимыми государствами. Украинская сторона настаивает, что Россия в таком случае должна была пройти процедуру принятия в ООН в соответствии со статьёй 4 Устава организации. Вместо этого Москва ограничилась письмом с уведомлением о продлении членства СССР под названием «Российская Федерация».

Для сравнения: Босния и Герцеговина после распада Югославии прошла официальную процедуру вступления в ООН в 1992 году.

По данным журналистов, украинские эксперты планируют добиваться включения вопроса о статусе России в официальную повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Это может произойти уже в следующем году.

Также инициаторы хотят добиться передачи вопроса на рассмотрение Комитета по проверке полномочий ООН. Он состоит из девяти государств, среди которых есть Россия, Китай и США.

Украина рассчитывает, что публичное обсуждение заставит международное сообщество ответить на вопрос, соответствовала бы Россия требованиям для вступления в ООН, если бы подавала заявку сегодня.

В то же время издание отмечает, что практические шансы на исключение России или лишение её места в Совете Безопасности крайне низки. Даже если инициаторам удастся добиться обсуждения в Генеральной Ассамблее, дальнейшие шаги могут быть заблокированы политическими и юридическими препятствиями.

Одним из главных препятствий является то, что международное сообщество уже давно признает Россию государством-преемником СССР. В то время Украина также согласилась с таким статусом, в частности в контексте договоренностей о принятии Россией советского государственного долга.

Кроме того, часть дипломатов опасается, что попытка оспорить членство России может создать дополнительные трудности в отношениях Украины с союзниками. Если инициатива потерпит публичный провал, Киев рискует потратить политический капитал, необходимый для продвижения других вопросов.

Владимир Ельченко подчеркивает, что Россия использует организацию не только для блокирования решений, но и для распространения собственной пропаганды.

Источник: Foreign Policy

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