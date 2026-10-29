乌克兰制定了一项计划，该计划可能使俄罗斯的联合国成员国地位受到质疑——《外交政策》

乌克兰专家起草了一项倡议，旨在重新审视俄罗斯在联合国的合法地位及其作为安理会常任理事国的地位。据《外交政策》报道。

该计划的论据是，苏联解体后，俄罗斯本应完成完整的加入联合国程序，而非自动接替苏联的席位。

乌克兰前常驻联合国代表、皮利普·奥尔利克基金会专家弗拉基米尔·叶尔琴科参与了该计划的制定。他认为，联合国承认俄罗斯是苏联的继承国是错误的。

“这是本世纪最大的骗局：俄罗斯联邦从未签署过《联合国宪章》，”叶尔琴科表示。

据该媒体解释，苏联解体后，其前加盟共和国均成为独立国家。乌克兰方面坚持认为，在此情况下，俄罗斯本应按照《联合国宪章》第四条的规定，履行加入联合国的程序。 然而，莫斯科方面仅通过一封信函，通知联合国苏联成员资格将以“俄罗斯联邦”的名义延续。

相比之下，波斯尼亚和黑塞哥维那在南斯拉夫解体后，于1992年完成了加入联合国的正式程序。

据记者报道，乌克兰专家计划推动将俄罗斯的地位问题列入联合国大会的正式议程。此事可能最早于明年实现。

此外，倡议方还希望将该议题提交给联合国资格审查委员会审议。该委员会由九个国家组成，其中包括俄罗斯、中国和美国。

乌克兰希望，通过公开讨论，能促使国际社会回答这样一个问题：如果俄罗斯今天提交申请，它是否符合加入联合国的要求。

与此同时，该媒体强调，将俄罗斯开除出联合国或剥夺其在安理会的席位的实际可能性极低。 即使发起方成功推动在联合国大会上展开讨论，后续步骤也可能因政治和法律障碍而受阻。

主要障碍之一在于，国际社会早已承认俄罗斯是苏联的继承国。当时乌克兰也认可了这一地位，特别是在关于俄罗斯接管苏联国家债务的协议背景下。

此外，部分外交官担心，试图质疑俄罗斯的成员国资格可能会给乌克兰与盟友的关系带来额外困难。如果该倡议在公开场合遭遇失败，基辅将面临耗尽推动其他议题所需政治资本的风险。

弗拉基米尔·叶尔琴科强调，俄罗斯不仅利用该组织阻挠决议通过，还借此传播自己的宣传。

来源：《外交政策》

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