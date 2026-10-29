В 22 европейских странах медианный чистый капитал домохозяйств, возглавляемых людьми младше 35 лет, составляет около 25 тыс. евро, тогда как для группы 55–64 лет этот показатель достигает примерно 208 тыс. евро. Разница превышает восьмикратную, свидетельствуют данные опроса Европейского центрального банка, о которых сообщает Al Jazeera.

Распределение богатства по возрасту

Опрос Household Finance and Consumption Survey проводят ЕЦБ и национальные центральные банки с 2010 года. Он охватывает страны еврозоны, а также Чехию и Венгрию, и учитывает активы домохозяйств за вычетом долгов. В чистый капитал включают недвижимость, автомобили, ценности и сбережения.

Домохозяйства, возглавляемые людьми младше 35 лет, владеют лишь 2,8% совокупного богатства в исследованных странах. Наибольшая доля — 24% — приходится на группу 55–64 лет. В Финляндии более молодые домохозяйства имеют 0,8% богатства, тогда как домохозяйства, возглавляемые людьми старше 55 лет, — более 71%. Низкие доли молодежи также зафиксировали в Ирландии — 1,4%, Австрии — 1,6%, Греции — 1,8% и Германии — 2%.

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Различия между странами

В странах Центральной и Восточной Европы распределение богатства между возрастными группами более равномерное. В Литве домохозяйствам младше 35 лет принадлежит 13,2% общего богатства, а группе 55–64 лет — 15,9%. Доля более молодых домохозяйств составляет 12,3% в Хорватии, 10,1% в Словакии, 9,8% в Эстонии и 11,1% на Мальте.

Рост стоимости жизни

С 2000 года цены на повседневные товары и услуги, в том числе продукты питания, энергию, транспорт и коммунальные услуги, в еврозоне, Венгрии и Чехии выросли на 67,2%. По данным Eurostat, наибольший рост зафиксировали в Венгрии, где цены увеличились более чем втрое. До 2022 года цены в среднем росли примерно на 2% ежегодно, а годовая инфляция в ЕС в том году достигла 9,2%, преимущественно из-за расходов на энергию.

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