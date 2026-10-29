欧洲年长家庭财富是年轻家庭的8倍——半岛电视台

在22个欧洲国家中，由35岁以下人士为户主的家庭，其净财富中位数约为2.5万欧元；而55至64岁群体的这一数值约达20.8万欧元。根据欧洲中央银行的一项调查数据，两者差距超过八倍，半岛电视台报道称。

按年龄划分的财富分布

欧洲央行和各国中央银行自2010年起开展家庭金融与消费调查。该调查覆盖欧元区国家以及捷克和匈牙利，并计算扣除债务后的家庭资产。净财富包括房地产、汽车、贵重物品和储蓄。

由35岁以下人士为户主的家庭仅拥有受调查国家总财富的2.8%。最大份额为24%，属于55至64岁群体。在芬兰，较年轻家庭拥有0.8%的财富，而由55岁以上人士为户主的家庭拥有超过71%的财富。爱尔兰、奥地利、希腊和德国的年轻人财富份额也较低，分别为1.4%、1.6%、1.8%和2%。

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国家之间的差异

在中欧和东欧国家，财富在各年龄群体之间的分配更为均衡。在立陶宛，35岁以下家庭拥有总财富的13.2%，55至64岁群体拥有15.9%。较年轻家庭的份额在克罗地亚为12.3%，在斯洛伐克为10.1%，在爱沙尼亚为9.8%，在马耳他为11.1%。

生活成本上升

自2000年以来，欧元区、匈牙利和捷克的日常商品和服务价格，包括食品、能源、交通和公用事业服务，上涨了67.2%。根据欧盟统计局的数据，涨幅最大的是匈牙利，当地价格上涨超过三倍。到2022年之前，价格平均每年上涨约2%；欧盟当年的年通胀率达到9.2%，主要是由于能源成本所致。

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