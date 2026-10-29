У Європі старші домогосподарства у 8 разів багатші за молоді — Al Jazeera

У 22 європейських країнах медіанний чистий статок домогосподарств, очолюваних людьми віком до 35 років, становить близько 25 тис. євро, тоді як для групи 55–64 роки цей показник сягає приблизно 208 тис. євро. Різниця перевищує вісім разів, свідчать дані опитування Європейського центрального банку, про які повідомляє Al Jazeera.

Розподіл статків за віком

Опитування Household Finance and Consumption Survey проводять ЄЦБ і національні центральні банки з 2010 року. Воно охоплює країни єврозони, а також Чехію та Угорщину, і враховує активи домогосподарств за мінусом боргів. До чистого статку зараховують нерухомість, автомобілі, цінності та заощадження.

Домогосподарства, очолювані людьми до 35 років, володіють лише 2,8% сукупного статку в досліджених країнах. Найбільша частка — 24% — припадає на групу 55–64 роки. У Фінляндії молодші домогосподарства мають 0,8% статків, тоді як домогосподарства, очолювані людьми віком понад 55 років, — понад 71%. Низькі частки молоді також зафіксували в Ірландії — 1,4%, Австрії — 1,6%, Греції — 1,8% та Німеччині — 2%.

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Відмінності між країнами

У країнах Центральної та Східної Європи розподіл статків між віковими групами є рівномірнішим. У Литві домогосподарствам до 35 років належить 13,2% загального статку, а групі 55–64 роки — 15,9%. Частка молодших домогосподарств становить 12,3% у Хорватії, 10,1% у Словаччині, 9,8% в Естонії та 11,1% на Мальті.

Зростання вартості життя

Від 2000 року ціни на повсякденні товари й послуги, зокрема продукти, енергію, транспорт і комунальні послуги, у єврозоні, Угорщині та Чехії зросли на 67,2%. За даними Eurostat, найбільше зростання зафіксували в Угорщині, де ціни збільшилися більш ніж утричі. До 2022 року ціни в середньому зростали приблизно на 2% щорічно, а річна інфляція в ЄС того року сягнула 9,2%, переважно через витрати на енергію.

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