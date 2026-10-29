W 22 krajach europejskich mediana majątku netto gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby poniżej 35. roku życia wynosi około 25 tys. euro, podczas gdy dla grupy w wieku 55–64 lata sięga około 208 tys. euro. Różnica przekracza ośmiokrotność, wynika z danych badania Europejskiego Banku Centralnego, o których informuje Al Jazeera.

Rozkład majątku według wieku

Badanie Household Finance and Consumption Survey jest prowadzone przez EBC i krajowe banki centralne od 2010 roku. Obejmuje kraje strefy euro, a także Czechy i Węgry, oraz uwzględnia aktywa gospodarstw domowych pomniejszone o długi. Do majątku netto zalicza się nieruchomości, samochody, kosztowności i oszczędności.

Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby poniżej 35. roku życia posiadają zaledwie 2,8% całkowitego majątku w badanych krajach. Największy udział — 24% — przypada na grupę w wieku 55–64 lata. W Finlandii młodsze gospodarstwa domowe mają 0,8% majątku, podczas gdy gospodarstwa prowadzone przez osoby powyżej 55. roku życia — ponad 71%. Niskie udziały osób młodych odnotowano również w Irlandii — 1,4%, Austrii — 1,6%, Grecji — 1,8% i Niemczech — 2%.

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Różnice między krajami

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozkład majątku między grupami wiekowymi jest bardziej równomierny. Na Litwie do gospodarstw domowych osób poniżej 35. roku życia należy 13,2% całkowitego majątku, a do grupy 55–64 lata — 15,9%. Udział młodszych gospodarstw domowych wynosi 12,3% w Chorwacji, 10,1% na Słowacji, 9,8% w Estonii i 11,1% na Malcie.

Wzrost kosztów życia

Od 2000 roku ceny codziennych towarów i usług, w tym żywności, energii, transportu i usług komunalnych, wzrosły o 67,2% w strefie euro, na Węgrzech i w Czechach. Według Eurostatu największy wzrost odnotowano na Węgrzech, gdzie ceny zwiększyły się ponad trzykrotnie. Do 2022 roku ceny rosły średnio o około 2% rocznie, a roczna inflacja w UE osiągnęła w tym roku 9,2%, głównie z powodu kosztów energii.

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