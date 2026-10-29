В Монако 42-летнего мужчину взяли под стражу в рамках расследования смерти 29-летнего Антуана де Масси — дальнего родственника князя Альбера II. Следователи считают, что причиной смерти могло стать падение с большой высоты, сообщает Der Spiegel.

Расследование обстоятельств смерти

Прокуратура Монако сообщила о расследовании по фактам причинения смерти по неосторожности и неоказания помощи человеку, находившемуся в опасности. По данным следственного органа княжества, задержанный отверг выдвинутые против него обвинения и не ответил на другие вопросы следственного судьи.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый является гражданином Украины и проживает в Монако 30 лет. В отношении него действует презумпция невиновности. Следствие должно установить точные обстоятельства, при которых Антуан де Масси упал с высоты; также запланированы анализы и технические исследования.

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Записи камер видеонаблюдения

Тело де Масси нашли в воскресенье в зеленой зоне в центре Монако. До этого родственники заметили его отсутствие на семейном ужине и забили тревогу.

По сообщениям СМИ, в ночь с субботы на воскресенье де Масси видели выходящим из ночного клуба княжества: он шатался и опирался на другого мужчину. Просмотр записей камер видеонаблюдения позволил следователям установить личность человека, находившегося неподалеку от места происшествия. 42-летнего мужчину задержали утром в понедельник.

Антуан де Масси был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III, отца князя Альбера II. Князь Альбер II и княгиня Шарлен заявили, что были потрясены смертью молодого мужчины.

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