W Monako 42-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany w ramach śledztwa w sprawie śmierci 29-letniego Antoine’a de Massy’ego, dalekiego krewnego księcia Alberta II. Śledczy uważają, że przyczyną śmierci mógł być upadek z dużej wysokości, informuje Der Spiegel.

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci

Prokuratura Monako poinformowała o śledztwie dotyczącym spowodowania śmierci przez nieostrożność oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Według organu śledczego księstwa zatrzymany zaprzeczył stawianym mu zarzutom i nie odpowiedział na pozostałe pytania sędziego śledczego.

Według organów ścigania podejrzany jest obywatelem Ukrainy i mieszka w Monako od 30 lat. Obowiązuje wobec niego domniemanie niewinności. Śledztwo ma ustalić dokładne okoliczności, w których Antoine de Massy spadł z wysokości; zaplanowano także analizy i badania techniczne.

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Nagrania z kamer monitoringu

Ciało de Massy’ego znaleziono w niedzielę na terenach zielonych w centrum Monako. Wcześniej krewni zauważyli jego nieobecność na rodzinnej kolacji i podnieśli alarm.

Według doniesień mediów w nocy z soboty na niedzielę de Massy był widziany, gdy wychodził z klubu nocnego w księstwie: chwiał się i opierał na innym mężczyźnie. Analiza nagrań z kamer monitoringu pozwoliła śledczym ustalić tożsamość osoby, która znajdowała się w pobliżu miejsca zdarzenia. 42-letni mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek rano.

Antoine de Massy był wnukiem księżniczki Antoinette, starszej siostry księcia Rainiera III, ojca księcia Alberta II. Książę Albert II i księżna Charlene oświadczyli, że byli wstrząśnięci śmiercią młodego mężczyzny.

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