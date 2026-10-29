У Монако взяли під варту підозрюваного у справі смерті де Массі — Der Spiegel

У Монако 42-річного чоловіка взяли під варту в межах розслідування смерті 29-річного Антуана де Массі — далекого родича князя Альбера II. Слідчі вважають, що причиною смерті могло бути падіння з великої висоти, повідомляє Der Spiegel.

Розслідування обставин смерті

Прокуратура Монако повідомила про розслідування за фактами спричинення смерті через необережність і ненадання допомоги людині, яка перебувала в небезпеці. За даними слідчого органу князівства, затриманий заперечив висунуті проти нього звинувачення та не відповідав на інші запитання слідчого судді.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний є громадянином України та живе в Монако 30 років. Щодо нього діє презумпція невинуватості. Слідство має встановити точні обставини, за яких Антуан де Массі впав з висоти; також заплановані аналізи й технічні дослідження.

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Записи камер відеоспостереження

Тіло де Массі знайшли в неділю в зеленій зоні в центрі Монако. Перед цим родичі помітили його відсутність на сімейній вечері та забили на сполох.

За повідомленнями медіа, вночі із суботи на неділю де Массі бачили, коли він виходив із нічного клубу князівства: він хитався та спирався на іншого чоловіка. Перегляд записів камер відеоспостереження дозволив слідчим встановити особу, яка перебувала неподалік місця події. 42-річного чоловіка затримали вранці в понеділок.

Антуан де Массі був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III, батька князя Альбера II. Князь Альбер II та княгиня Шарлен заявили, що були приголомшені смертю молодого чоловіка.

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