《明镜》周刊：摩纳哥羁押德·马西死亡案嫌疑人

在摩纳哥，42岁男子因29岁的安托万·德·马西死亡案被羁押。德·马西是阿尔贝二世亲王的远亲。调查人员认为，死因可能是从高处坠落，据《明镜》周刊报道。

对死亡情况的调查

摩纳哥检察院表示，正就过失致人死亡以及未向处于危险中的人提供帮助展开调查。根据该公国调查机关的信息，被拘留者否认针对他的指控，并未回答预审法官的其他问题。

执法部门表示，嫌疑人为乌克兰公民，已在摩纳哥居住30年。他享有无罪推定。调查将查明安托万·德·马西从高处坠落的确切情况；还计划进行分析和技术鉴定。

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监控摄像头录像

德·马西的遗体于周日在摩纳哥市中心的一处绿地被发现。此前，亲属发现他缺席家庭晚餐并发出警报。

据媒体报道，在周六至周日夜间，有人看见德·马西离开该公国的一家夜总会：他步履蹒跚，并倚靠着另一名男子。查看监控摄像头录像使调查人员确定了一名事发地点附近人员的身份。这名42岁男子于周一早晨被拘留。

安托万·德·马西是安托瓦内特公主的孙子。安托瓦内特公主是兰尼埃三世亲王的姐姐，兰尼埃三世是阿尔贝二世亲王的父亲。阿尔贝二世亲王和夏琳王妃表示，他们对这名年轻男子的死亡感到震惊。

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