В приграничном секторе возле города Сан-Луис в штате Аризона Пограничный патруль США теперь задерживает менее десяти человек в сутки. При предыдущей администрации этот показатель достигал до 2 тыс. человек ежедневно, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на AFP.

Бывший агент Пограничного патруля Джейсон Меркадо, служивший во время президентства Джо Байдена, рассказал, что ранее сталкивался с прибытием сотен людей, просивших убежища, преследованием тех, кто пытался избежать задержания, и контактами с наркоторговцами. Теперь его бывшие коллеги называют ситуацию во время патрулирования «очень тихой», а некоторые даже «скучной».

Ограничения для просителей убежища

Снижение числа задержаний началось в последние месяцы президентства Байдена и ускорилось после ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Подать заявление о предоставлении убежища непосредственно на границе стало крайне сложно, а задержанных у стены мигрантов почти не освобождают на время ожидания слушаний. Сдерживающим фактором также стали резонансные силовые операции против мигрантов без документов по всей территории США.

В Сан-Луисе жители, в том числе сторонники Демократической партии, говорят об облегчении после гуманитарного кризиса предыдущих лет. Церкви и общественные организации предоставляли еду и убежище тысячам людей, проходивших через город, а больница в административном центре округа Юма была перегружена. Владелица ресторана Джорджина Эскамилья заявила, что местные налоги тратились на помощь прибывшим, тогда как жители общины, по ее словам, ее не получали.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Недовольство бизнеса

В то же время местные фермеры и логистические компании жалуются на экономическую неопределенность. Работник фермы Рикардо Васкес заявил, что его расходы на дизельное топливо выросли более чем на 20%, и связал это с конфликтом в Иране, который, по его словам, начал президент.

Фермер Майк Паскинелли отметил, что больше не сталкивается с уничтожением урожая салата и брокколи мигрантами, убегавшими от полиции. В то же время рост цен на дизельное топливо и удобрения, по его оценке, может сократить прибыль примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Он также сообщил о сокращении заказов из-за торговой напряженности с Канадой, которая является важным направлением для экспорта овощей.

Владелец логистического бизнеса Марио Хауреги сказал, что меняющиеся тарифы сократили на одну пятую объемы перевозок фруктов между Мексикой и США для его клиентов. По его словам, отрасль также страдает из-за прекращения администрацией Трампа выдачи разрешений на управление коммерческими транспортными средствами некоторым иностранным водителям.

Читай нас в