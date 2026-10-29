W sektorze przygranicznym w pobliżu miasta San Luis w stanie Arizona amerykańska Straż Graniczna zatrzymuje obecnie mniej niż dziesięć osób dziennie. Za poprzedniej administracji liczba ta sięgała do 2 tys. osób dziennie, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na AFP.

Były agent Straży Granicznej Jason Mercado, który służył podczas prezydentury Joe Bidena, powiedział, że wcześniej miał do czynienia z przybyciem setek osób ubiegających się o azyl, pościgami za tymi, którzy próbowali uniknąć zatrzymania, oraz kontaktami z handlarzami narkotyków. Obecnie jego byli koledzy określają sytuację podczas patroli jako „bardzo spokojną”, a niektórzy nawet jako „nudną”.

Ograniczenia dla osób ubiegających się o azyl

Spadek liczby zatrzymań rozpoczął się w ostatnich miesiącach prezydentury Bidena i przyspieszył po zaostrzeniu polityki imigracyjnej administracji prezydenta Donalda Trumpa. Złożenie wniosku o azyl bezpośrednio na granicy stało się niezwykle trudne, a migranci zatrzymani w pobliżu muru prawie nigdy nie są zwalniani na czas oczekiwania na rozprawy. Czynnikiem odstraszającym stały się również głośne operacje służb wymierzone w migrantów bez dokumentów na całym terytorium USA.

W San Luis mieszkańcy, w tym zwolennicy Partii Demokratycznej, mówią o uldze po kryzysie humanitarnym z poprzednich lat. Kościoły i organizacje społeczne zapewniały żywność oraz schronienie tysiącom osób przechodzących przez miasto, a szpital w siedzibie władz hrabstwa Yuma był przeciążony. Właścicielka restauracji Georgina Escamilla oświadczyła, że lokalne podatki wydawano na pomoc przybyłym, podczas gdy mieszkańcy społeczności, jak twierdzi, takiej pomocy nie otrzymywali.

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Niezadowolenie biznesu

Jednocześnie miejscowi rolnicy i firmy logistyczne skarżą się na niepewność gospodarczą. Pracownik farmy Ricardo Vasquez powiedział, że jego wydatki na olej napędowy wzrosły o ponad 20% i powiązał to z konfliktem w Iranie, który, jak stwierdził, rozpoczął prezydent.

Rolnik Mike Pasquinelli zaznaczył, że nie musi już mierzyć się z niszczeniem upraw sałaty i brokułów przez migrantów uciekających przed policją. Jednocześnie wzrost cen oleju napędowego i nawozów może, według jego oceny, zmniejszyć zyski o około 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Poinformował również o spadku zamówień z powodu napięć handlowych z Kanadą, która jest ważnym kierunkiem eksportu warzyw.

Właściciel firmy logistycznej Mario Jauregui powiedział, że zmienne cła zmniejszyły o jedną piątą wolumen przewozów owoców między Meksykiem a USA dla jego klientów. Według niego branża cierpi również z powodu zaprzestania przez administrację Trumpa wydawania części zagranicznych kierowców zezwoleń na prowadzenie pojazdów użytkowych.

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