在亚利桑那州圣路易斯市附近的边境区域，美国边境巡逻队如今每天拘留的人数不足10人。据Asharq Al-Awsat报道，援引法新社消息，在上一届政府期间，这一数字每日最高达到2000人。

曾在乔·拜登担任总统期间服役的前边境巡逻队探员杰森·梅尔卡多表示，他此前曾面对数百名寻求庇护者的到来、追捕试图逃避拘留的人，以及与毒贩接触的情况。如今，他的前同事形容巡逻时的情况“非常安静”，一些人甚至称其“无聊”。

对寻求庇护者的限制

拘留人数的下降始于拜登总统任期的最后几个月，并在总统唐纳德·特朗普政府收紧移民政策后加速。在边境直接提交庇护申请变得极其困难，而在边境墙附近被拘留的移民，在等待听证期间几乎不会被释放。美国各地针对无证移民的高调执法行动也成为威慑因素。

在圣路易斯，包括民主党支持者在内的居民谈到，在经历了前些年的人道主义危机后感到如释重负。教堂和社区组织曾向数千名途经该市的人提供食物和庇护，而尤马县行政中心的医院不堪重负。餐馆老板乔治娜·埃斯卡米利亚表示，当地税款被用于帮助新抵达的人，而社区居民据她所说却没有得到这种帮助。

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企业不满

与此同时，当地农民和物流公司抱怨经济不确定性。农场工人里卡多·巴斯克斯表示，他的柴油成本上涨了20%以上，并将此与伊朗冲突联系起来；他说，这场冲突是总统发起的。

农民迈克·帕斯奎内利指出，他不再面临逃避警方追捕的移民毁坏生菜和西兰花作物的问题。不过，他估计，柴油和化肥价格上涨可能使利润较去年减少约20%。他还表示，由于与加拿大的贸易紧张局势，订单有所减少；加拿大是蔬菜出口的重要目的地。

物流企业主马里奥·豪雷吉表示，波动的关税使其客户在墨西哥与美国之间的水果运输量减少了五分之一。他说，由于特朗普政府停止向部分外国司机发放商用车辆驾驶许可，该行业也正受到影响。

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