Біля Сан-Луїса затримують менш як 10 людей на день — Asharq Al-Awsat

У прикордонному секторі поблизу міста Сан-Луїс у штаті Аризона прикордонний патруль США тепер затримує менш як десять людей на добу. За попередньої адміністрації цей показник сягав до 2 тисяч осіб щодня, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на AFP.

Колишній агент Прикордонного патруля Джейсон Меркадо, який служив за президентства Джо Байдена, розповів, що раніше стикався з прибуттям сотень людей, які просили притулку, переслідуванням тих, хто намагався уникнути затримання, та контактами з наркоторговцями. Тепер його колишні колеги називають ситуацію під час патрулювання «дуже тихою», а дехто — навіть «нудною».

Обмеження для шукачів притулку

Зниження кількості затримань почалося в останні місяці президентства Байдена та прискорилося після посилення імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Подати заяву про надання притулку безпосередньо на кордоні стало вкрай складно, а затриманих біля стіни мігрантів майже не звільняють на час очікування слухань. Стримувальним чинником також стали резонансні силові операції проти мігрантів без документів по всій території США.

У Сан-Луїсі мешканці, зокрема прихильники Демократичної партії, говорять про полегшення після гуманітарної кризи попередніх років. Церкви та громадські організації надавали їжу й притулок тисячам людей, які прямували через місто, а лікарня в адміністративному центрі округу Юма була перевантажена. Власниця ресторану Джорджина Ескамілья заявила, що місцеві податки витрачалися на допомогу прибулим, тоді як жителі громади, за її словами, її не отримували.

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Невдоволення бізнесу

Водночас місцеві фермери та логістичні компанії скаржаться на економічну невизначеність. Працівник ферми Рікардо Васкес заявив, що витрати на дизельне пальне для нього зросли більш як на 20% і пов'язав це з конфліктом в Ірані, який, за його словами, розпочав президент.

Фермер Майк Паскінеллі зазначив, що більше не стикається зі знищенням врожаю салату й броколі мігрантами, які тікали від поліції. Водночас подорожчання дизельного пального та добрив, за його оцінкою, може скоротити прибутки приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Він також повідомив про скорочення замовлень через торговельну напруженість із Канадою, яка є важливим напрямком для експорту овочів.

Власник логістичного бізнесу Маріо Хаурегі сказав, що мінливі тарифи зменшили на п'яту частину обсяги перевезень фруктів між Мексикою та США для його клієнтів. За його словами, галузь також потерпає через припинення видачі адміністрацією Трампа дозволів на керування комерційними транспортними засобами для частини іноземних водіїв.

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