В Польше раскрыли схему фальшивых справок для иностранцев — RMF24

В Польше пограничники из подразделения в Жешуве-Ясёнке раскрыли организованную группу, которую подозревают в изготовлении и продаже фальшивых справок о статусе студента или слушателя учреждений послешкольного образования. Иностранцы в возрасте до 26 лет использовали эти документы при оформлении разрешений на проживание и работу, сообщает RMF24.

Схема действовала по всей Польше

По данным Пограничной службы Польши, группа действовала по всей стране с июня 2022 года до конца 2025 года. Следователи вышли на ее след в 2024 году, в частности благодаря информации от офицера связи, работавшего в Подкарпатском воеводском управлении.

Иностранцы, преимущественно из Украины, Молдовы, Беларуси и Грузии, подавали поддельные справки об обучении в воеводские управления. На основании этих документов они получали положительные решения о предоставлении разрешений на проживание и работу в Польше.

Документы продавали за 230–800 злотых

Группа предлагала справки якобы от пяти украинских учреждений высшего образования и двух польских послешкольных школ из Пётркува-Трыбунальского. Один документ или пакет документов вместе с переводом на польский язык стоил от 230 до 800 злотых.

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Представитель Бещадского отдела Пограничной службы капитан Пётр Закеляж заявил, что такие документы для иностранцев до 26 лет, в частности, позволяли работодателям не уплачивать взносы в ZUS.

Задержания и изъятые средства

Первые задержания произошли в конце 2025 года. Правоохранители провели обыски в шести помещениях, в том числе в Пруще-Гданьском, Жирардуве, Варшаве и Кракове. Были задержаны трое граждан Украины, среди которых предполагаемый 42-летний руководитель группы. Ему предъявили подозрение в руководстве организованной преступной группой, также было изъято 87 тысяч злотых наличными.

По данным следствия, на банковские счета подозреваемого поступило около 1,2 млн злотых, которые правоохранители связывают с преступной деятельностью. Всего подозрения были объявлены 19 гражданам Украины, трем гражданам Молдовы и гражданину Грузии, а также иностранцам, использовавшим поддельные документы в воеводских управлениях Жешува и Лодзи.

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