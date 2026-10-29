У Польщі викрили схему фальшивих довідок для іноземців — RMF24

У Польщі прикордонники з підрозділу в Ряшеві-Ясьонці викрили організовану групу, яку підозрюють у виготовленні та продажі фальшивих довідок про статус студента або слухача післяшкільних закладів освіти. Іноземці віком до 26 років використовували ці документи під час оформлення дозволів на проживання та роботу, повідомляє RMF24.

Схема діяла по всій Польщі

За даними Прикордонної служби Польщі, група діяла по всій країні з червня 2022 року до кінця 2025 року. Слідчі вийшли на її слід у 2024 році, зокрема завдяки інформації від офіцера зв’язку, який працював у Підкарпатському воєводському управлінні.

Іноземці, переважно з України, Молдови, Білорусі та Грузії, подавали підроблені довідки про навчання до воєводських управлінь. На підставі цих документів вони отримували позитивні рішення щодо надання дозволів на проживання і роботу в Польщі.

Документи продавали за 230–800 злотих

Група пропонувала довідки нібито від п’яти українських закладів вищої освіти та двох польських післяшкільних шкіл із Пйотркува-Трибунальського. Один документ або пакет документів разом із перекладом польською мовою коштував від 230 до 800 злотих.

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Речник Бещадського відділу Прикордонної служби капітан Пйотр Закеляж заявив, що такі документи для іноземців до 26 років, зокрема, давали змогу роботодавцям не сплачувати внески до ZUS.

Затримання та вилучені кошти

Перші затримання відбулися наприкінці 2025 року. Правоохоронці провели обшуки у шести приміщеннях, зокрема в Прущі-Гданському, Жирардуві, Варшаві та Кракові. Затримали трьох громадян України, серед яких 42-річного ймовірного керівника групи. Йому оголосили підозру в керівництві організованою злочинною групою, а також вилучили 87 тисяч злотих готівки.

За даними слідства, на банківські рахунки підозрюваного надійшло близько 1,2 млн злотих, які правоохоронці пов’язують зі злочинною діяльністю. Загалом підозри оголосили 19 громадянам України, трьом громадянам Молдови та громадянину Грузії, а також іноземцям, які використали підроблені документи у воєводських управліннях Ряшева та Лодзі.

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