W Polsce funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Rzeszowie-Jasionce wykryli zorganizowaną grupę podejrzaną o wytwarzanie i sprzedaż fałszywych zaświadczeń o statusie studenta lub słuchacza szkół policealnych. Cudzoziemcy w wieku do 26 lat wykorzystywali te dokumenty podczas ubiegania się o zezwolenia na pobyt i pracę, informuje RMF24.

Proceder działał w całej Polsce

Według danych polskiej Straży Granicznej grupa działała w całym kraju od czerwca 2022 roku do końca 2025 roku. Śledczy wpadli na jej trop w 2024 roku, między innymi dzięki informacjom od oficera łącznikowego pracującego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Cudzoziemcy, głównie z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Gruzji, składali sfałszowane zaświadczenia o nauce w urzędach wojewódzkich. Na podstawie tych dokumentów otrzymywali pozytywne decyzje o udzieleniu zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce.

Dokumenty sprzedawano za 230–800 złotych

Grupa oferowała zaświadczenia rzekomo wystawione przez pięć ukraińskich uczelni wyższych i dwie polskie szkoły policealne z Piotrkowa Trybunalskiego. Jeden dokument lub pakiet dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski kosztował od 230 do 800 złotych.

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Rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kapitan Piotr Zakelarz, oświadczył, że takie dokumenty dla cudzoziemców do 26. roku życia między innymi umożliwiały pracodawcom nieopłacanie składek do ZUS.

Zatrzymania i zabezpieczone środki

Pierwsze zatrzymania nastąpiły pod koniec 2025 roku. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w sześciu lokalach, między innymi w Pruszczu Gdańskim, Żyrardowie, Warszawie i Krakowie. Zatrzymano trzech obywateli Ukrainy, w tym przypuszczalnego 42-letniego lidera grupy. Przedstawiono mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także zabezpieczono 87 tys. złotych w gotówce.

Według śledztwa na rachunki bankowe podejrzanego wpłynęło około 1,2 mln złotych, które funkcjonariusze wiążą z działalnością przestępczą. Łącznie zarzuty przedstawiono 19 obywatelom Ukrainy, trzem obywatelom Mołdawii i obywatelowi Gruzji, a także cudzoziemcom, którzy wykorzystali sfałszowane dokumenty w urzędach wojewódzkich w Rzeszowie i Łodzi.

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