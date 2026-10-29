波兰破获面向外国人的伪造证明文件团伙——RMF24

波兰热舒夫-亚西翁卡分队的边防人员破获了一个有组织团伙，该团伙涉嫌制作和出售证明学生身份或中等后教育机构学员身份的伪造证明文件。26岁以下的外国人在申请居留和工作许可时使用这些文件，RMF24报道。

该团伙在波兰全国活动

据波兰边防局消息，该团伙从2022年6月至2025年底在全国范围内活动。调查人员于2024年追查到该团伙，其中得益于一名在喀尔巴阡山省省长办公室工作的联络官提供的信息。

主要来自乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯和格鲁吉亚的外国人向省政府办公室提交伪造的在学证明。根据这些文件，他们获得了在波兰居留和工作的许可批准决定。

文件售价为230至800兹罗提

该团伙提供据称由5所乌克兰高等教育机构和两所位于彼得库夫-特雷布纳尔斯基的波兰中等后学校出具的证明。一份文件或一套文件连同波兰语翻译，售价为230至800兹罗提。

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别什恰迪边防局发言人彼得·扎克拉日上尉表示，这类面向26岁以下外国人的文件尤其使雇主能够不缴纳ZUS社会保险费。

逮捕行动及查获资金

首批逮捕行动于2025年底进行。执法人员搜查了6处场所，包括普鲁什奇-格但斯克、日拉尔杜夫、华沙和克拉科夫。3名乌克兰公民被拘留，其中包括涉嫌为该团伙首脑的42岁男子。他被指控领导有组织犯罪团伙，执法人员还查获了8.7万兹罗提现金。

根据调查，约120万兹罗提汇入了该嫌疑人的银行账户，执法人员认为这些资金与犯罪活动有关。共有19名乌克兰公民、3名摩尔多瓦公民和1名格鲁吉亚公民，以及在热舒夫和罗兹省政府办公室使用伪造文件的外国人被提出指控。

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