В Польше маршал Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что обратится в прокуратуру из-за публикации публициста Рафала Земкевича, адресованной Мацею Береку. Как сообщает Interia, Чажастый подчеркнул, что государство не может оставить такие слова без реакции.

Публикация в адрес Берека

Речь идет о сообщении Земкевича от 31 октября 2026 года. Оно стало реакцией на видео, опубликованное Береком, на котором были зафиксированы пятничные события в здании Конституционного трибунала с участием президента Польши Кароля Навроцкого.

В ответ на видео Земкевич написал: «Będziesz wisiał». Чажастый процитировал эту публикацию, сообщая о намерении подать заявление в прокуратуру в отношении публициста.

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Заявления о Конституционном трибунале

Комментируя ситуацию вокруг Конституционного трибунала, Чажастый заявил, что Навроцкий, которого он назвал покровителем «жестокой коалиции», знает: если трибунал начнет действовать в соответствии с правом, то напомнит президенту, что его полномочия ограничены Конституцией.

Маршал Сейма также назвал эту коалицию такой, которая, по его словам, борется за власть, а не за ценности. Он утверждал, что во время событий в Конституционном трибунале президент применил физическую силу в отношении женщины, кричал в коридоре и в итоге покинул здание, не добившись результата.

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