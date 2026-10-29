В Польше использование недействительного удостоверения личности может наказываться штрафом до 5 тыс. злотых. Людям, которые уклоняются от оформления нового документа, также может грозить ограничение свободы. Об этом сообщает RMF24.

В начале 2026 года СМИ сообщали, что в течение следующих 12 месяцев срок действия удостоверений личности истечет у более чем 3,6 млн человек в Польше. Среди них, в частности, люди, родившиеся в 1988 и 1998 годах.

Когда следует заменить документ

Удостоверение личности необходимо заменить после окончания срока его действия, в случае изменения персональных данных, например фамилии, а также если документ был утерян, украден или поврежден. Заявление на новый документ следует подать не менее чем за 30 дней до окончания срока действия предыдущего удостоверения.

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Подать заявление можно в любом органе гмины. К нему необходимо приложить заполненное заявление, удостоверение, срок действия которого истекает, и цветную фотографию.

Требования к фотографии и оформление онлайн

Для электронного заявления фотография должна иметь не менее 492 на 633 пикселя и весить не более 2,5 МБ. Бумажная фотография должна быть размером 35 на 45 мм. Ее необходимо сделать не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления, а лицо должно занимать от 70% до 80% кадра.

Человек, подающий заявление онлайн, в течение 30 дней должен лично прийти в выбранный орган, чтобы оставить отпечатки пальцев и образец подписи. Готовый документ должны выдать не позднее чем через 30 дней после подачи заявления или его дополнения в учреждении. Удостоверение не нужно заменять из-за изменения адреса регистрации, названия органа, который его выдал, или названия места рождения.

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