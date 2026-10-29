W Polsce posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może być karane grzywną do 5 tys. złotych. Osobom, które uchylają się od wyrobienia nowego dokumentu, może również grozić ograniczenie wolności. Poinformował o tym RMF24.

Na początku 2026 roku media informowały, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy termin ważności dowodów osobistych upłynie u ponad 3,6 mln osób w Polsce. Wśród nich są między innymi osoby urodzone w 1988 i 1998 roku.

Kiedy należy wymienić dokument

Dowód osobisty należy wymienić po upływie terminu jego ważności, w przypadku zmiany danych osobowych, na przykład nazwiska, a także jeśli dokument został zgubiony, skradziony lub uszkodzony. Wniosek o nowy dokument należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego dowodu.

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Wniosek można złożyć w dowolnym organie gminy. Należy do niego dołączyć wypełniony wniosek, dowód, którego termin ważności upływa, oraz kolorową fotografię.

Wymagania dotyczące zdjęcia i składanie wniosku online

W przypadku wniosku elektronicznego zdjęcie musi mieć co najmniej 492 na 633 piksele i ważyć nie więcej niż 2,5 MB. Zdjęcie papierowe musi mieć wymiary 35 na 45 mm. Musi zostać wykonane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, a twarz powinna zajmować od 70% do 80% kadru.

Osoba składająca wniosek online musi w ciągu 30 dni osobiście stawić się w wybranym organie, aby pozostawić odciski palców i wzór podpisu. Gotowy dokument powinien zostać wydany nie później niż 30 dni po złożeniu wniosku lub jego uzupełnieniu w urzędzie. Dowodu osobistego nie trzeba wymieniać z powodu zmiany adresu zameldowania, nazwy organu, który go wydał, ani nazwy miejsca urodzenia.

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