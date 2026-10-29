В Польше умер 91-летний епископ Павел Соха — RMF24

В Польше в возрасте 91 года умер епископ-эмерит Зелёногурско-Гожувской епархии Павел Соха. Он принадлежал к Конгрегации миссии — монашеской общине, основанной святым Винсентом де Полем. О смерти иерарха сообщает RMF24.

В Зелёногурско-Гожувской епархии отметили, что дату и место похорон объявят позже.

Служение в епархии

Павел Соха родился 10 января 1935 года в Войславицах близ Радома. В 1951 году он вступил в Конгрегацию миссии, а 22 мая 1958 года принял священническое рукоположение в костёле Конгрегации миссии в Кракове.

В 1969 году Соха получил докторскую степень по теологии. Папа Павел VI 16 ноября 1973 года назначил его вспомогательным епископом новообразованной Гожувской епархии. Епископское рукоположение он получил 26 декабря того же года из рук кардинала Кароля Войтылы.

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Работа в епископате и награды

В рамках Конференции епископата Польши Павел Соха в 1980–1996 годах возглавлял Комиссию по делам духовенства. В 1990 году он участвовал в VIII Синоде епископов в Риме, посвящённом подготовке священников.

Епископ вышел на пенсию в 2012 году, когда ему было 77 лет. В 2018 году он был награждён Кавалерским крестом, а в 2024 году — Офицерским крестом ордена Возрождения Польши.

Последние публичные обращения

Даже в преклонном возрасте Соха оставался активным в пастырской деятельности. В марте он призвал епископов меньше сосредотачиваться на постоянном планировании, активизме, статистике и измеримом успехе, а больше — совместно прислушиваться к тому, что говорит и повелевает делать Бог.

Говоря о сексуальных скандалах в Католической церкви, епископ подчёркивал необходимость истины, справедливости и очищения. Он также отмечал, что обращение сердец важнее структурных реформ.

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