在科索沃普里什蒂纳，数千人走上街头，抗议在49岁的阿琳达·泽卡伊遇害后针对女性的暴力以及国家机构的不作为。科索沃议会在特别会议上成立了一个调查委员会，以查明国家机构在此案中可能承担的责任，Interia报道。

关于危险的警告

拥有美国和科索沃国籍的泽卡伊生前曾多次投诉遭到丈夫的暴力对待。她搬去与父母同住，并请求为她提供保护。据该媒体报道，她的丈夫因涉及家庭暴力事件于上周末被拘留后，这名女子回到了家中。

Interia写道，警方没有为她提供保护，而在她回家后，这名女子被人用斧头杀害；据该媒体报道，凶手是她的姐夫或妹夫。泽卡伊在去世前三天致信检察院称，官员们相互推卸责任，而她的生命仍面临威胁。

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当局和抗议者的反应

科索沃总理阿尔宾·库尔蒂表示，负责安全和司法的机构存在系统性的失职链条。他指出，此案之前已有明确的警示信号，但这些信号被忽视了。

抗议者携带遇害女性的照片，并举着呼吁对暴力作出回应的标语。据Interia报道，今年科索沃已有八名女性被杀害。科索沃司法部曾表示，2025年，警方在这个人口约200万的国家登记了2815起有关家庭暴力的求助。

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