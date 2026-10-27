Великобритания и Польша 27 октября в Варшаве подписали Варшавский оборонный план, направленный на сотрудничество двух стран в морской, сухопутной, воздушной, кибернетической и промышленной сферах. Документ должен усилить безопасность и сдерживание на восточном фланге НАТО, сообщает Anadolu Agency.

Первый этап нового партнерства

План подписали министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш. По данным Министерства обороны Великобритании, соглашение начинает первый этап оборонного сотрудничества в рамках нового Договора о партнерстве Великобритании и Польши в сфере безопасности и обороны.

Уэс Стритинг заявил, что новое соглашение чествует тесное сотрудничество между странами и определяет их дальнейшую совместную работу по укреплению Европы в рамках более сильного НАТО.

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Ракеты, дроны и безопасность Балтики

Среди направлений сотрудничества — совместная разработка и производство зенитных ракет нового поколения, а также создание технологий беспилотников и средств противодействия дронам. Стороны также планируют усилить взаимодействие в сфере кибербезопасности.

Кроме того, Лондон и Варшава будут обмениваться опытом в развитии фрегатных возможностей, проводить учения и координировать оборонную активность в Балтийском море. Отдельно предусмотрена более тесная координация оборонных закупок для углубления сотрудничества между оборонными промышленностями двух государств.

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