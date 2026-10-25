В Харькове организовали первый антидроновый коридор протяженностью 6,5 км

В Харькове обустроили первый антидроновый коридор — участок Харьковского шоссе протяженностью 6,5 километра накрыли антидроновыми сетками. Высота конструкции составляет семь метров. В Харьковской ОГА также планируют защитить другие дороги, в частности 14-километровый участок окружной дороги от авторынка «Лоск» до жилого массива Алексеевка.

В Харькове завершили обустройство первого антидронового коридора. На Харьковском шоссе установили специальные сетки, которые должны защищать участок дороги от атак беспилотников. Длина коридора составляет 6,5 километра, а высота — семь метров. По его словам, область планирует обустроить такие коридоры и на других участках дорог. Сейчас среди приоритетов — часть окружной дороги от авторынка «Лоск» до жилого массива Алексеевка. Ее длина составляет примерно 14 километров.

На обустройство нового коридора планируется направить средства из областного бюджета. По словам Синегубова, на эти работы предусмотрено около 10 миллионов гривен. «Это то, что будет в ближайшее время. Это то, что, как мы считаем, крайне необходимо сделать. Мы будем направлять на это около 10 млн грн», — сказал глава ОГА.

Таким образом, после завершения работ на Харьковском шоссе власти планируют расширить сеть защищенных дорог. Следующим объектом может стать участок окружной дороги в направлении Алексеевки. В то же время точные сроки начала и завершения работ на этом участке в сообщении не указаны. Об этом журналистам сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Утром 25 октября российские войска атаковали Харьков беспилотниками. В Основянском районе поврежден многоквартирный жилой дом, а в Новобаварском — четыре автомобиля. По предварительным данным, в результате этих ударов никто не пострадал.

Вечером российский реактивный беспилотник нанёс удар по складскому зданию частного предприятия в Безлюдовской общине Харьковской области. Дрон попал в крышу здания, после чего на складе вспыхнул пожар.

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