Кабинет министров Таиланда во вторник должен рассмотреть программу поддержки домохозяйств, устанавливающих солнечные энергетические системы. Власти предлагают предоставить по 50 тыс. батов прямой помощи каждому участнику программы, рассчитанной максимум на один миллион домохозяйств, сообщает Bangkok Post.

Субсидии и льготные займы

Министр финансов и вице-премьер Экнити Нититханпрапас заявил, что к реализации инициативы планируют привлечь три государственных банка. Они должны предоставлять займы по низким ставкам, чтобы участникам не приходилось оплачивать всю стоимость системы сразу.

В случае одобрения предложения Кабинетом министров регистрацией и сопровождением заявителей будут заниматься Столичное управление электроэнергии и Провинциальное управление электроэнергии. Они будут работать как центры комплексного обслуживания. По словам министра, регистрацию планируют открыть сразу после одобрения программы.

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Не только панели на крышах

Изначально программа касалась только солнечных панелей на крышах. Однако после рекомендации профильного комитета ее распространили также на наземные установки и системы, размещаемые на водоемах. Комитет обратил внимание, что часть жителей может не иметь возможности установить оборудование именно на крыше.

Инициатива должна побудить население перейти на солнечную энергию, снизить расходы на электричество и дать домохозяйствам возможность производить электроэнергию. Домохозяйства смогут продавать избыток произведенной энергии в национальную электросеть.

Программа является частью плана Таиланда по ускорению энергетического перехода и снижению зависимости от нефти и природного газа. Природный газ обеспечивает почти половину производства электроэнергии в стране и используется промышленностью.

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