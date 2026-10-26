Rząd Tajlandii ma we wtorek rozpatrzyć program wsparcia dla gospodarstw domowych instalujących systemy energii słonecznej. Władze proponują przyznanie po 50 tys. bahtów bezpośredniego wsparcia każdemu uczestnikowi programu, przewidzianego maksymalnie dla miliona gospodarstw domowych, podaje Bangkok Post.

Dopłaty i preferencyjne pożyczki

Minister finansów i wicepremier Ekniti Nitithanprapas oświadczył, że do realizacji inicjatywy planowane jest zaangażowanie trzech banków państwowych. Mają one udzielać pożyczek o niskim oprocentowaniu, aby uczestnicy nie musieli płacić całego kosztu systemu z góry.

Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona przez rząd, rejestracją i obsługą wnioskodawców zajmą się Metropolitan Electricity Authority oraz Provincial Electricity Authority. Będą one działać jako centra kompleksowej obsługi. Według ministra rejestracja ma zostać otwarta natychmiast po zatwierdzeniu programu.

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Nie tylko panele na dachach

Początkowo program dotyczył wyłącznie paneli słonecznych na dachach. Jednak po rekomendacji właściwego komitetu rozszerzono go także na instalacje naziemne oraz systemy umieszczane na zbiornikach wodnych. Komitet zwrócił uwagę, że część mieszkańców może nie mieć możliwości zamontowania urządzeń właśnie na dachu.

Inicjatywa ma zachęcić ludność do przejścia na energię słoneczną, obniżyć wydatki na energię elektryczną oraz umożliwić gospodarstwom domowym produkcję prądu. Gospodarstwa będą mogły sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Program jest częścią planu Tajlandii dotyczącego przyspieszenia transformacji energetycznej i zmniejszenia zależności od ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Gaz ziemny zapewnia niemal połowę produkcji energii elektrycznej w kraju i jest wykorzystywany przez przemysł.

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