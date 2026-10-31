英国国防部官员认为，剑桥郡警方不应将涉及美国空军上尉雅各布·沃尔夫森的调查移交给美军。据《卫报》报道，这是该报依据《信息自由法》获得的文件所显示的内容。

在沃尔夫森被指控于其剑桥住所对英国女子莎拉·斯蒂尔实施性侵犯后，剑桥郡警方允许美国宪兵迅速接管调查。因此，该案未在英格兰刑事法院审理：这名美国军人由萨福克郡莱肯希思空军基地的军事法庭审判。

国防部官员的立场

根据英国与美国之间的一项长期协议，英国警方对调查驻扎在该国的美国人涉嫌实施的犯罪拥有优先权。美军只有在少数情形下才能获得管辖权，其中包括违法行为发生在执行任务期间，或针对另一名军人或美国武装部队财产。

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英国国防部驻华盛顿工作人员在7月8日的一份内部备忘录中表示，乍看之下，斯蒂尔一案不符合将管辖权移交给美军的标准。另一名国防部官员得出结论，该案本应由英国法院审理。一名未具名的大曼彻斯特郡警察局警官也致信国防部官员称，他认为剑桥郡警方错误地将调查移交给了美国。

判决与案件复核

事件发生在2023年12月，当时沃尔夫森处于非执勤状态。今年4月，莱肯希思空军基地的军事法庭认定他勒颈亲密伴侣罪名成立，但宣告其性侵犯指控无罪。裁决和刑罚由与沃尔夫森一同服役的美国空军男性军官陪审员决定。他被美国空军开除，并被关押在莱肯希思空军基地的军事监狱六个月。

剑桥郡警方表示，正在借助美国空军律师提供的材料复核此案，并与受害者保持联系。与此同时，英国政府正在进行跨部门审查，以查明警方如何以及为何将严重犯罪调查移交给美军。参与审查的包括内政部、司法部、外交部、国防部的代表以及警务负责人。

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