Urzędnicy brytyjskiego Ministerstwa Obrony uważali, że policja hrabstwa Cambridgeshire nie powinna była przekazywać amerykańskiemu wojsku śledztwa dotyczącego kapitana Sił Powietrznych USA Jacoba Wolfsona. Jak podaje The Guardian, wynika to z dokumentów uzyskanych przez redakcję na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Policja Cambridgeshire pozwoliła amerykańskiej żandarmerii wojskowej szybko przejąć śledztwo po oskarżeniach, że Wolfson dopuścił się napaści seksualnej na Brytyjkę Sarah Steele w swoim mieszkaniu w Cambridge. W efekcie sprawy nie rozpatrzył angielski sąd karny: amerykańskiego wojskowego sądził trybunał wojskowy w bazie RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk.

Stanowisko urzędników Ministerstwa Obrony

Zgodnie z wieloletnią umową między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi brytyjska policja ma pierwszeństwo w prowadzeniu dochodzeń w sprawie domniemanych przestępstw popełnionych przez Amerykanów stacjonujących w kraju. Amerykańskie wojsko może uzyskać jurysdykcję tylko w wąskim zakresie przypadków, w tym gdy czyn popełniono podczas służby lub przeciwko innemu wojskowemu albo mieniu amerykańskich sił zbrojnych.

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W notatce służbowej z 8 lipca pracownicy brytyjskiego Ministerstwa Obrony w Waszyngtonie wskazali, że sprawa Steele na pierwszy rzut oka nie spełniała kryteriów przekazania jurysdykcji amerykańskiemu wojsku. Inny urzędnik ministerstwa uznał, że sprawę powinny rozpatrzyć brytyjskie sądy. Nienazwany funkcjonariusz policji Greater Manchester również napisał do urzędników Ministerstwa Obrony, że jego zdaniem policja Cambridgeshire błędnie przekazała śledztwo Stanom Zjednoczonym.

Wyrok i przegląd sprawy

Do incydentu doszło w grudniu 2023 roku, gdy Wolfson nie pełnił służby. W kwietniu trybunał wojskowy w bazie RAF Lakenheath uznał go za winnego duszenia partnerki intymnej, ale uniewinnił od zarzutu napaści seksualnej. O winie i karze decydowali mężczyźni zasiadający w ławie przysięgłych, będący oficerami Sił Powietrznych USA, którzy służyli razem z Wolfsonem. Został zwolniony z Sił Powietrznych USA i osadzony na sześć miesięcy w więzieniu wojskowym w bazie RAF Lakenheath.

Policja Cambridgeshire poinformowała, że ponownie analizuje sprawę przy wsparciu materiałów przekazanych przez prawników Sił Powietrznych USA i pozostaje w kontakcie z poszkodowaną. Brytyjski rząd prowadzi tymczasem międzyresortowy przegląd tego, jak i dlaczego policja przekazywała amerykańskiemu wojsku śledztwa w sprawie ciężkich przestępstw. Uczestniczą w nim przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony oraz szefowie policji.

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