Студенти в Огайо розповіли про претензії до президента Трампа — Der Spiegel

У Колумбусі, штат Огайо, США, студенти Університету штату Огайо напередодні проміжних виборів розповіли про свої претензії до політики президента Дональда Трампа. Журналісти Der Spiegel також поспілкувалися з представниками студентських організацій демократів і республіканців.

Зовнішня політика та ціни

Серед головних тем, які порушували співрозмовники видання, була зовнішня політика США. Один зі студентів сказав, що соціальні мережі дали молоді більше можливостей стежити за тим, на що витрачають податки американців. Інший учасник розмови критикував, на його думку, різний підхід влади до постачання зброї Україні та Ізраїлю.

Студенти також скаржилися на дорожнечу. Вони згадували високі, за їхніми словами, ціни на бензин, продукти та повсякденні покупки. Окремою проблемою учасники розмови назвали політичну поляризацію між демократами й республіканцями.

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Занепокоєння через ШІ

Ще однією темою стало регулювання штучного інтелекту. Деякі студенти побоюються, що ШІ може замінити частину початкових вакансій, на які вони розраховують після завершення навчання.

Голова студентської організації республіканців Гантер Віллмітч заявив, що багато молодих американців вважають американську мрію дедалі важчою для досягнення. За його словами, відповідальність за це лежить на кількох адміністраціях, а не лише на Трампі. Віллмітч також висловив занепокоєння щодо обіцянки не починати нових воєн.

Керівниця студентських демократів Джозі Спікмен заявила, що молодь втомилася від взаємної ворожнечі в політиці та хоче реальних змін.

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