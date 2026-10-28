В Эстонии построят около 150 бункеров на границе с РФ

Эстония планирует построить около 150 фортификационных бункеров в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа, граничащем с Россией. Об этом 28 октября сообщил министр обороны Эстонии Мартин Херем.

Строительство осуществляется в рамках интегрированной инициативы «Балтийский оборонный пояс». По словам главы оборонного ведомства, 100 объектов будут размещены на земельных участках, принадлежащих государству, а ещё около 50 — на муниципальных и частных участках.

С частными владельцами будут заключаться отдельные соглашения путем выплаты компенсаций за неудобства, аренды или выкупа участков. В то же время масштабных планов по принудительному отчуждению или приобретению государством значительной приграничной полосы пока не предусматривается.

Источник: ERR.

Верховный суд Эстонии отказался рассматривать кассационную жалобу компании Nordic Shield Group AB относительно тендера на закупку бетонных бункеров для восточной границы страны. Тендер проводит Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK). Компания Nordic Shield Group AB оспаривала установленные в нем требования к стандарту качества производства и сертификату ISO.

В Эстонии планируют расширить полномочия государственных органов по ограничению радио- и мобильной связи. Соответствующий законопроект предусматривает упрощение мер противодействия беспилотникам и усиление защиты критически важной инфраструктуры.

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