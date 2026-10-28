W Estonii powstanie około 150 bunkrów na granicy z Rosją

Estonia planuje wybudować około 150 bunkrów fortyfikacyjnych w północno-wschodnim powiecie Ida-Virumaa, graniczącym z Rosją. Informację tę podał 28 października minister obrony Estonii Martin Herem.

Budowa odbywa się w ramach zintegrowanej inicjatywy „Bałtycki Pas Obronny”. Według szefa resortu obrony 100 obiektów zostanie zlokalizowanych na gruntach państwowych, a kolejne około 50 – na terenach gminnych i prywatnych.

Z prywatnymi właścicielami będą zawierane odrębne umowy poprzez wypłatę odszkodowań za niedogodności, dzierżawę lub wykup działek. Jednocześnie nie przewiduje się obecnie żadnych zakrojonych na szeroką skalę planów dotyczących przymusowego wywłaszczenia lub nabycia przez państwo znacznej części pasa przygranicznego.

Źródło: ERR.

Sąd Najwyższy Estonii odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej spółki Nordic Shield Group AB dotyczącej przetargu na zakup betonowych bunkrów dla wschodniej granicy kraju. Przetarg organizuje Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK). Firma Nordic Shield Group AB zakwestionowała określone w nim wymagania dotyczące standardu jakości produkcji oraz certyfikatu ISO.

W Estonii planuje się rozszerzenie uprawnień organów państwowych w zakresie ograniczania łączności radiowej i komórkowej. Odpowiedni projekt ustawy przewiduje uproszczenie działań przeciwdziałających dronom oraz wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej.

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