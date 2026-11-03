在莫斯科国立大学法学院主办的网络研讨会上，俄罗斯法学家提议对出于“血仇”动机的杀人行为从轻处罚。 他们认为，这种做法据称有助于纠正执法体系的错误、弥补损失并促使犯罪分子悔过。来自俄罗斯联邦各地区以及乌克兰被占领地区的代表参加了此次会议。

研讨会由达吉斯坦国立大学历史学博士、教授杜雷亚·齐亚多娃主持开幕。她宣称“血仇”具有“显著的预防潜力”。

据齐亚多娃称，与“传统司法”不同，这一习俗据称能够同时实现损害赔偿、让罪犯向受害者道歉以及使其真诚忏悔。

这位教授建议将出于血仇动机的杀人行为定性为《俄罗斯联邦刑法典》第105条第一款所规定的罪行。该条款规定处以六至十五年有期徒刑。

与此同时，现行俄罗斯法律将血仇作为加重处罚的情节。此类杀人案件依据《俄罗斯联邦刑法典》第105条第二款“e.1”项定罪。 该条款规定处以八至二十年有期徒刑或无期徒刑。

杜雷亚·齐亚多娃的提议也得到了来自北高加索地区其他网络研讨会参与者的支持。其中包括：

埃尔米拉 ·贾希耶娃——历史学博士，达吉斯坦国立大学教授；

西亚布沙赫 ·沙皮耶夫——法学博士、教授、俄罗斯联邦功勋法学家；

詹布拉特·赛杜莫夫——法学博士，车臣国立师范大学教授。

他们将血仇报复视为高加索各民族文化的一部分，据他们所言，这一传统至今仍被保留，并能借此“纠正”官方司法体系中的错误。

全俄恢复性调解协会主席鲁斯泰姆·马克苏多夫也提议，将敌对家族之间的和解——即血仇的终结——视为调解和“恢复性司法”的一种形式。

在血仇复仇的语境下，法学博士、俄罗斯犯罪学协会成员兼“Z”活动家安德烈·久科夫——他在网络研讨会上代表“卢甘斯克人民共和国”（LNR）发言——谈到了高加索各民族所谓的“智慧”。

他声称，正是得益于血仇复仇，高加索各民族才学会了相互协商。而俄罗斯人，尤其是那些“自称乌克兰人”的人，据称没有这种习俗，因此乌克兰的战争才持续了这么久。

“[乌克兰人]必须认清客观现实。俄罗斯来了。俄罗斯是永远留下的。它并非带来邪恶，而是带来善与和平，进行建设、推动发展等等，”久科夫表示。

与此同时，这位“卢甘斯克人民共和国”的代表将当代俄罗斯普遍存在的做法——即释放因严重罪行被判刑的囚犯，让他们加入俄罗斯武装部队参与对乌克兰的战争——称为一种“和解”形式。

活动组织者在视频分享平台RuTube上发布了此次网络研讨会的完整录像。该视频引起了SOTA媒体的关注。

与此同时，俄罗斯当局正准备加重对煽动大规模骚乱、为恐怖主义开脱以及针对政府官员实施暴力行为（特别是在互联网上）的刑事责任。

值得一提的是，2026年1月至2月，俄罗斯市场上据称能抵御“邪眼”的护身符需求量，较2025年同期增长了120%。

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