На Кипре профсоюзы и организации работодателей занимают противоположные позиции по поводу накопительных пенсионных фондов в частном секторе. Профсоюзы добиваются, чтобы закон обязал все частные компании предлагать такие программы работникам, тогда как работодатели настаивают на добровольном характере таких фондов, сообщает Cyprus Mail.

Поиск компромисса

Вопрос обсудили на заседании консультативного совета по вопросам труда впервые в рамках этой платформы. Министр труда Маринос Мусиуттас заявил, что правительство будет стремиться найти компромисс между двумя сторонами.

В настоящее время накопительные фонды на Кипре действуют на основе коллективных или частных договорённостей между работодателями и работниками. Законодательство не обязывает компании создавать такие фонды.

По словам министра, правительство рассматривает эти фонды как необходимый механизм, дополняющий пенсии работников, и стремится определить, как расширить эту систему.

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Место фондов в пенсионной реформе

Стороны также обсудили порядок выплат после выхода на пенсию — единовременно или частями, — а также возможность занимать часть накопленных средств на определённых условиях. Работники, как правило, не могут получить доступ к таким сбережениям до пенсионного возраста или прекращения трудовых отношений, хотя могут занять часть средств.

Мусиуттас подчеркнул, что урегулирование вопроса не произойдёт быстро: для формирования фонда и получения от него результата необходимо не менее десяти лет. После достижения договорённости между профсоюзами и работодателями правительство планирует начать подготовку законопроекта с учётом европейских стандартов.

Накопительные и профессиональные пенсионные схемы относятся ко второму уровню реформы. В то же время правительство продолжает разрабатывать изменения для нулевого уровня, касающегося пенсий малообеспеченных людей, и первого уровня — механизмов Фонда социального страхования и государственных пенсий. Их планируют внедрить в начале 2027 года.

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