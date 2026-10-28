Президент Польши Кароль Навроцкий подписал три закона, в том числе поправки к закону о налоге на добавленную стоимость и другим актам. Они должны упростить обязанности бизнеса и облегчить расчёт НДС в международной торговле, сообщает RMF24.

Изменения для экспортёров и импортёров

Поправки расширяют перечень документов, которыми можно подтвердить вывоз товара за пределы Европейского союза. Это должно облегчить применение нулевой ставки НДС при экспорте. Помимо подтверждений таможенных органов, доказательством экспорта смогут быть, в частности, транспортные документы перевозчика или экспедитора, документы почтового оператора о доставке отправления за пределы ЕС, а также документы таможенной администрации третьей страны вместе с заявлением покупателя о получении товара.

Закон также отменяет требование предоставлять руководителю таможенно-налогового управления подтверждение регистрации в качестве действующего плательщика НДС для применения некоторых упрощённых процедур импорта. Министерство финансов Польши отметило, что налоговая администрация может оперативно проверить этот статус с помощью доступных инструментов.

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Декларации по импорту для плательщиков, использующих централизованное таможенное оформление, будут подаваться только в электронной форме через Платформу электронных услуг таможенно-налоговой службы PUESC. Отдельные изменения касаются процедуры декларирования и уплаты налога за импортные отправления стоимостью до 150 евро: для субъектов, взимающих НДС с таких посылок, введут новую ежемесячную декларацию.

Корпоративное право и переработка судов

Ещё один подписанный закон вносит изменения в Кодекс торговых товариществ Польши и должен уменьшить формализм в работе компаний капитального типа, адаптировав правила к электронной коммуникации. В частности, участник общества с ограниченной ответственностью сможет в документальной форме согласиться на получение уведомлений о собраниях по электронной почте или через адрес для электронного вручения. При этом уведомления, как и прежде, можно будет отправлять заказным письмом или курьерской доставкой.

Третий закон даёт согласие на ратификацию Международной Гонконгской конвенции о безопасной и экологически обоснованной переработке судов. Её цель — создать единые международные правовые рамки для предотвращения аварий, травм и негативного воздействия на здоровье и окружающую среду на всех этапах жизненного цикла судна — от проектирования и эксплуатации до демонтажа.

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