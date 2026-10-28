波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署了三项法律，其中包括对增值税法及其他法案的修正案。RMF24报道，该修正案旨在简化企业义务，并便利国际贸易中的增值税结算。

针对出口商和进口商的变化

修正案扩大了可用于证明货物已出口至欧盟以外地区的文件清单。这将有助于在出口时适用零增值税税率。除海关当局的确认文件外，出口证明还可包括承运人或货运代理的运输文件、邮政运营商关于将邮寄物品投递至欧盟以外地区的文件，以及第三国海关管理部门的文件和买方确认收到货物的声明。

该法律还取消了为适用某些简化进口程序而向海关税务局局长提交已登记为有效增值税纳税人的证明这一要求。波兰财政部指出，税务管理部门可借助现有工具迅速核实这一身份。

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对于使用集中式通关的纳税人，进口申报将仅通过海关税务服务电子服务平台PUESC以电子形式提交。另有变化涉及申报和缴纳价值不超过150欧元的进口邮寄物品税款的程序：对从此类包裹中征收增值税的主体，将引入新的月度申报表。

公司法与船舶回收

另一项已签署的法律修订了波兰《商业公司法》，旨在通过使规则适应电子通信，减少资本公司的运营形式主义。特别是，有限责任公司股东将能够以文件形式同意通过电子邮件或电子送达地址接收会议通知。同时，通知仍可通过挂号信或快递寄送。

第三项法律同意批准《国际香港安全与环境无害化拆船公约》。其目标是建立统一的国际法律框架，以防止在船舶整个生命周期的各个阶段——从设计和运营到拆解——发生事故、伤害以及对健康和环境的负面影响。

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