Президент Польщі Навроцький підписав три закони, зокрема про ПДВ — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав три закони, зокрема новелу до закону про податок на додану вартість та інших актів. Вона має спростити обов’язки бізнесу й полегшити розрахунок ПДВ у міжнародній торгівлі, повідомляє RMF24.

Зміни для експортерів та імпортерів

Поправки розширюють перелік документів, якими можна підтвердити вивезення товару за межі Європейського Союзу. Це має полегшити застосування нульової ставки ПДВ під час експорту. Окрім підтверджень митних органів, доказом експорту зможуть бути, зокрема, транспортні документи перевізника або експедитора, документи поштового оператора про доставлення відправлення за межі ЄС, а також документи митної адміністрації третьої країни разом із заявою покупця про отримання товару.

Закон також скасовує вимогу подавати керівникові митно-податкового управління підтвердження реєстрації як чинного платника ПДВ для застосування деяких спрощених процедур імпорту. Польське Міністерство фінансів зазначило, що податкова адміністрація може оперативно перевірити цей статус за допомогою доступних інструментів.

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Декларації щодо імпорту для платників, які використовують централізоване митне оформлення, подаватимуть лише в електронній формі через Платформу електронних послуг податково-митної служби PUESC. Окремі зміни стосуються процедури декларування та сплати податку за імпортні відправлення вартістю до 150 євро: для суб’єктів, які стягують ПДВ із таких посилок, запровадять нову щомісячну декларацію.

Корпоративне право й переробка суден

Ще один підписаний закон змінює Кодекс торговельних товариств Польщі та має зменшити формалізм у роботі капітальних компаній, адаптувавши правила до електронної комунікації. Зокрема, учасник товариства з обмеженою відповідальністю зможе в документальній формі погодитися на отримання повідомлень про збори електронною поштою або через адресу для електронного вручення. Водночас повідомлення, як і раніше, можна буде надсилати рекомендованим листом чи кур’єрською доставкою.

Третій закон надає згоду на ратифікацію Міжнародної Гонконзької конвенції про безпечну та екологічно обґрунтовану переробку суден. Її метою є створення єдиних міжнародних правових рамок для запобігання аваріям, травмам і негативному впливу на здоров’я та довкілля на всіх етапах життєвого циклу судна — від проєктування й експлуатації до демонтажу.

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