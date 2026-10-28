Prezydent Polski Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy, w tym nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ma ona uprościć obowiązki przedsiębiorców i ułatwić rozliczanie VAT w handlu międzynarodowym, informuje RMF24.

Zmiany dla eksporterów i importerów

Nowelizacja rozszerza katalog dokumentów, którymi można potwierdzić wywóz towarów poza Unię Europejską. Ma to ułatwić stosowanie zerowej stawki VAT przy eksporcie. Oprócz potwierdzeń organów celnych dowodem eksportu będą mogły być między innymi dokumenty przewozowe przewoźnika lub spedytora, dokumenty operatora pocztowego dotyczące dostarczenia przesyłki poza UE, a także dokumenty administracji celnej państwa trzeciego wraz z oświadczeniem nabywcy o otrzymaniu towaru.

Ustawa znosi również wymóg przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego potwierdzenia rejestracji jako czynnego podatnika VAT w celu stosowania niektórych uproszczonych procedur importowych. Polskie Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że administracja podatkowa może szybko zweryfikować ten status za pomocą dostępnych narzędzi.

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Deklaracje dotyczące importu dla podatników korzystających ze scentralizowanej odprawy celnej będą składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC. Odrębne zmiany dotyczą procedury deklarowania i zapłaty podatku od importowanych przesyłek o wartości do 150 euro: dla podmiotów pobierających VAT od takich przesyłek zostanie wprowadzona nowa deklaracja miesięczna.

Prawo spółek i recykling statków

Kolejna podpisana ustawa zmienia polski Kodeks spółek handlowych i ma ograniczyć formalizm w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, dostosowując przepisy do komunikacji elektronicznej. W szczególności wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mógł w formie dokumentowej wyrazić zgodę na otrzymywanie zawiadomień o zgromadzeniach pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych. Jednocześnie zawiadomienia nadal będzie można wysyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Trzecia ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków. Jej celem jest stworzenie jednolitych międzynarodowych ram prawnych zapobiegania wypadkom, urazom oraz negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko na wszystkich etapach cyklu życia statku — od projektowania i eksploatacji po demontaż.

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