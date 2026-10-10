前辛贝特安全部门研究部门负责人内奥米·诺伊曼表示，在加沙地带，哈马斯仍保持有效控制，并且每天获得200万至500万美元。她在接受KAN News采访时作出上述表述，《耶路撒冷邮报》报道。

目前在华盛顿研究所担任研究员的诺伊曼认为，哈马斯已转变为一个分散化的治理体系。她表示，巴勒斯坦人每天都会接触到该组织的代表，因此将其视为一个仍然留在当地的结构。

收入与控制

诺伊曼评估称，哈马斯通过对加沙地带商品征收高额税款获得资金。她还声称，该组织抵制部分人道主义援助，并在黑市以高价出售商品。

她说，加沙的控制和胁迫由秘密单位实施，这些单位恐吓民众、维持纪律，并在当局失去行动能力的地区恢复控制。诺伊曼还表示，哈马斯提供收费服务，是就业的主要因素，并决定哪些居民能够获得某些资源，从而使其依赖于自身。

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加沙治理建议

这名前辛贝特官员支持继续实施美国总统唐纳德·特朗普的加沙计划。她认为，困难既来自哈马斯要求以色列军队预先撤离，也来自以色列要求该组织解除武装。

诺伊曼呼吁向加沙地带引入加沙治理国家委员会和多国稳定部队。她认为，之后该地区的治理应移交给巴勒斯坦行政当局。诺伊曼还表示，有必要切断哈马斯的收入来源，防止其渗透机构，并建立不依赖该组织的援助机制。

以色列“民主党”议员吉拉德·卡里夫在回应诺伊曼的表述时批评了总理本雅明·内塔尼亚胡。与此同时，加沙和平委员会的一名消息人士告诉KAN，以色列尚未彻底瓦解哈马斯，必须履行其签署的20点协议。

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