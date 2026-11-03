Выборы в США-2026: Демократы готовятся вернуть контроль над Палатой представителей — CNN

Демократы в США рассчитывают вернуть себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов. В то же время в партии опасаются, что республиканцы и президент Дональд Трамп могут попытаться повлиять на результат в последние часы перед завершением голосования. Председатель предвыборного комитета демократов Сьюзан ДелБене назвала восемь избирательных округов, за которыми партия следит особенно внимательно.

Сьюзан ДелБене, возглавляющая предвыборный комитет демократов в Палате представителей, в интервью CNN заявила, что уверена в победе своей партии. По её словам, у демократов есть шансы не просто вернуть большинство в нижней палате Конгресса, но и получить достаточно мест для формирования сильного большинства.

Однако оптимизм не мешает партии готовиться к различным сценариям. ДелБене заявила, что демократы не исключают попыток республиканцев повлиять на ход выборов в последний момент. «Я уверена в нашей победе, но в то же время остаюсь начеку. Я убеждена, что мы вернем контроль над Палатой представителей и будем иметь сильное большинство для работы. Но я знаю, что на протяжении всего этого избирательного цикла республиканцы пытались сломать систему», — сказала она.

Среди примеров ДелБене назвала изменение границ избирательных округов в Техасе, попытки ограничить голосование по почте и исключение из списков избирателей людей, имеющих законное право голоса. Об этом политик рассказала из предвыборного штаба демократов в Вашингтоне. По её словам, партия должна быть готова к любому развитию событий. «Осторожность нужна для того, чтобы мы были готовы ко всему. И мы готовы», — добавила ДелБене.

Восемь округов, за которыми следят демократы

ДелБене не стала прогнозировать, сколько именно мест партия сможет получить по итогам голосования. Она подчеркнула, что демократы внимательно следят за каждой гонкой, а не только за самыми громкими противостояниями. В то же время политик назвала несколько округов, результаты в которых могут дать первое представление об общих настроениях избирателей и шансах демократов на победу. Среди них — следующие:

1. Шестой округ Кентукки. На предыдущих президентских выборах Дональд Трамп победил здесь с перевесом в 15 процентных пунктов. ДелБене считает, что результат в этом округе может показать, как демократы выступают в конкурентных регионах по всей стране. Если им удастся добиться успеха на территории, где ранее уверенно побеждали республиканцы, это станет важным сигналом для партии.

2. Одиннадцатый округ Северной Каролины. Трамп победил здесь с перевесом в 10 процентных пунктов. Однако в ходе нынешней кампании республиканцы в конечном итоге сократили финансирование борьбы за этот округ, поскольку не смогли добиться заметного прогресса против кандидата от демократов Джейми Эйджера.

3. Десятый округ Огайо. Раньше этот округ не считался одним из главных направлений борьбы демократов, но теперь он оказался среди конкурентных. Здесь интересы избирателей представляет многолетний конгрессмен-республиканец Майк Тернер. ДелБене назвала этот округ прекрасной возможностью для демократов завоевать дополнительное место в Палате представителей.

4. Шестой округ Аризоны. ДелБене назвала его классическим округом с примерно равной поддержкой двух партий. За место здесь борется демократка Джоанна Мендоса, которая пытается победить действующего конгрессмена-республиканца Хуана Сискомани.

Еще четыре округа могут стать неожиданностью для республиканцев

Отдельно председатель предвыборного комитета демократов обратила внимание на четыре округа, где республиканцы пытались изменить границы избирательных территорий в свою пользу. Однако, по оценке ДелБене, такая стратегия может дать обратный результат и в конечном итоге помочь демократам. Речь идет о следующих гонках:

28-й округ Техаса , где интересы избирателей представляет демократ Генри Куэльяр.

9-й округ Огайо , где баллотируется действующая конгрессвумен-демократка Марси Каптур.

14-й округ Флориды , который представляет демократка Кэти Кастор.

1-й округ Северной Каролины, где работает конгрессмен-демократ Дон Дэвис.

Изменение границ округов, известное как джерримендеринг, позволяет политическим силам перекраивать избирательную карту так, чтобы повысить шансы своих кандидатов. Однако ДелБене считает, что в отдельных случаях такие изменения могут обернуться против республиканцев.

Демократы готовятся к борьбе за большинство

Для Демократической партии эти выборы имеют стратегическое значение. Восстановление контроля над Палатой представителей позволило бы ей получить больше возможностей влиять на законодательные решения и контролировать действия администрации Трампа. В то же время даже уверенность руководства партии не означает, что результат уже предрешен. Именно поэтому демократы внимательно следят за конкурентными округами, в частности теми, где ранее преимущество имели республиканцы.

По словам ДелБене, результаты первых выборов помогут понять, насколько успешной оказалась стратегия демократов и смогут ли они получить большинство в нижней палате Конгресса. Об этом пишет CNN.

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